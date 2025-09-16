La scuola LeArti festeggia i suoi 30 anni

Tre decenni di note, passione e creatività. La Scuola di Musica LeArti di Ascoli, diretta dal maestro Fabio Ercoli, festeggia i suoi primi trent’anni e inaugura una nuova stagione di corsi, confermandosi un punto di riferimento per chi vive la musica non solo come studio, ma come esperienza di crescita personale e collettiva. Fondata nel 1995, la realtà musicale ha visto passare generazioni di bambini, ragazzi e adulti, offrendo a ciascuno un percorso fatto di apprendimento, amicizie ed emozioni. Oggi LeArti è una realtà solida, capace di unire tradizione e innovazione grazie a un corpo docenti qualificato e a uno staff che accompagna gli allievi passo dopo passo.

"Trent’anni sono un traguardo che ci riempie di orgoglio – racconta il maestro Ercoli –. La musica è stata il filo conduttore di questo viaggio e continuerà ad esserlo, guidando i nostri studenti nella loro crescita artistica e personale". Un messaggio forte, soprattutto in un’epoca in cui i giovani sono spesso catturati dagli schermi: la musica, con i suoi strumenti e i suoi laboratori, diventa un antidoto prezioso. Suonare insieme, cantare in coro, partecipare a un concerto: esperienze vere, fatte di collaborazione e condivisione.

L’offerta formativa per il 2025/2026 è ampia: strumenti classici e moderni, canto lirico e moderno, laboratori di musica d’insieme, corsi per bambini, composizione e persino produzione musicale, dal sound design all’elettronica. "Perché LeArti non è solo una scuola: è una comunità musicale dove ognuno può trovare il proprio spazio" conclude Ercoli.

Info su www.learti.it – tel/WhatsApp 0736/262826 – info@learti.it.