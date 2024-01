La scuola media di Campofilone in visita al Quirinale

Grandi emozioni e ricordi da custodire per l’intera vita, quello che gli studenti della scuola media di Campofilone, hanno vissuto durante la visita d’istruzione al Quirinale, svoltasi nei giorni scorsi. Le classi II e III sono state accompagnate dalla dirigente dell’Isc Pagani Annarita Bregliozzi, dalla vice presidente del Consiglio di istituto Giovanna Polimanti, dal sindaco di Campofilone Gabriele Cannella unitamente ad altri membri del Consiglio comunale, e guidati dalla dottoressa Alessandra Berardinetti. La visita si è concretizzata anche nella conoscenza della Caserma e delle scuderie dei corazzieri che hanno accolto il gruppo con grande ospitalità. "Nonostante la pioggia – commentano dall’Isc – abbiamo vissuto una giornata da non dimenticare, un esempio concreto di cosa si riesce a fare se scuola ed ente locale lavorano insieme nello spirito del ‘patto di comunità’". "Una bellissima giornata che resterà per sempre nei ricordi dei nostri ragazzi – commenta Cannella –. Ringraziamo la dirigente scolastica Bregliozzi, gli insegnanti e la dottoressa Berardinetti per il contributo dato alla riuscita dell’evento. Abbiamo lavorato con impegno per poter realizzare la visita, stimolati dal piacere che i nostri ragazzi potessero vivere questa esperienza e portarsi dentro un ricordo che resterà per sempre". Paola Pieragostini