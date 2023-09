"La scuola riparte in sicurezza"

Il presidente della Provincia, Sergio Loggi, si è incontrato ieri con i dirigenti scolastici degli istituti superiori. L’obiettivo è stato quello di fare il punto sugli interventi previsti nei plessi. "La sicurezza e la funzionalità degli istituti superiori sono da sempre le nostre priorità – dice Loggi – e, alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico, ci è sembrato importante approfondire esigenze e progettualità con i dirigenti. Gli interventi sono e saranno numerosi, per questo è opportuno programmare al meglio le opere per offrire plessi sempre più efficienti. Abbiamo lavorato per impiegare nel migliore dei modi i finanziamenti pervenuti con la ricostruzione e il Pnrr. Nel Piano opere pubbliche 20232024 sono previste risorse per 65 milioni di euro".

Entrando nel merito degli interventi, sono stati consegnati i lavori di adeguamento sismico dell’istituto ‘Fermi’ per un importo di 5 milioni di euro. Ammonta invece a 664mila euro la spesa per la messa in sicurezza e l’efficientemente energetico della palestra dell’istituto, i cui lavori verranno appaltati entro settembre. Sono iniziati a luglio i lavori di adeguamento sismico per 3 milioni e 300 mila euro al liceo artistico ‘Licini’, mentre ad agosto, per un importo di 1 milione e 370 euro, sono stati avviati i lavori di adeguamento sismico alla scuola regionale di formazione di via Cagliari che ospita la succursale Ipsia. È in fase di progettazione esecutiva e, entro l’anno verrà quindi appaltato, l’intervento per la realizzazione del nuovo edificio scolastico temporaneo, in via della Repubblica, dell’istituto ‘Fermi’, per un totale di 2,5 milioni di euro. Infine è stata avviata la gara europea dell’importo di 9,5 milioni di euro con aggiudicazione dei lavori, entro fine anno, per la costruzione della nuova sede dell’istituto ‘Trebbiani’ a Pennile di Sotto.

l.c.