La sede Avis compie 63 anni: festa grande

E’ stata un successo in termini di presenze la 63esima edizione della festa dell’Avis di Montegiorgio, nell’occasione sono stati rinsaldati i valori e lo spirito di solidarietà dei donatori di sangue. L’evento che si è tenuto nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di circa 180 persone ed è iniziato con la celebrazione della santa messa nella chiesa dei santi Giovanni e Benedetto, officiata da don Pierluigi Ciccarè, che nella sua omelia ha evidenziato l’importante ruolo dell’Avis nella raccolta del sangue.

Al termine della celebrazione il corteo composto dagli associati Avis e dalle consorelle intervenute con i loro labari di rappresentanza, si è recato a deporre una corona di alloro nel monumento al donatore, inaugurato il 26 giugno dello scorso anno, in prossimità dell’ospedale

Diotallevi; per poi trasferirsi per una conviviale presso il ristorante ‘Oscar&Amorina’ di Piane. Tra una portata e l’altra sono state consegnate le meritate benemerenze, destinate ai donatori e alle donatrici di sangue

che si sono

distinti per il numero di donazioni effettuate e per anzianità di appartenenza all’associazione.

In totale sono stati consegnati 73 premi iniziando proprio

dai donatori più anziani che hanno raggiunto la categoria diamante. Ecco chi ha avuto il più alto riconoscimento: per il diamante Gianfranco Fidani e Ferdinando Ferracuti, per la categoria smeraldo Alessandro Petritoli, per la categoria rubino infine Marco Armellini (presidente in carica

dell’Avis).

a.c.