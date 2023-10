La segreteria del Pd ad Attilio Bellini:: "Ripartiamo"

Dopo due anni in cui la segreteria del Pd di Grottammare era stata affidata ad Alessandra Biocca, domenica vi è stato il cambio della guardia, con l’elezione di Attilio Bellini. "La mozione da me presentata ha nel suo slogan tre parole: Ascolto, Visione, Partecipazione, di significato inequivocabile e che ne costituiscono l’essenza, l’ossatura e lo spirito – ha dichiarato Bellini – Ascolto con ogni strumento a disposizione per essere vicini alle istanze e bisogni dei cittadini. Visione per tradurre i sogni dei cittadini in possibili realtà attraverso l’azione necessaria a far diventare l’impossibile il possibile. Partecipazione che per Grottammare è consuetudine, sarà ricreare un certo interesse per la politica negli scettici, e puntare sui giovani facendoli sentire importanti e partecipi dell’agire politico per un protagonismo del proprio futuro. Noi del Pd lavoreremo affinché si possa tornare alla guida sia nei vari territori della provincia, in regione e al governo nazionale, mentre per Grottammare a mantenere quell’unità che ci ha permesso di riconfermarci alle ultime amministrative ed essere un buon esempio per i territori vicini".