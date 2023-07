La sentenza dei giudici "Così vuole la popolazione"

"Il piano urbanistico attuativo non è scaturito da una improvvisazione dell’amministrazione comunale, ma è stato il frutto di molteplici incontri con la popolazione che ha confermato la volontà di restare legata ad Arquata del Tronto anche se in località diversa da quella originaria". E’ il passo conclusivo della sentenza con la quale il Tar delle Marche ha respinto, ritenendolo infondato nel merito, il ricorso che avrebbe potuto stoppare la ricostruzione ad Arquata. I ricorrenti avevano impugnato gli atti nella parte in cui si è giunti all’approvazione del Pua relativo alla frazione di Piedilama al fine di evitare l’esproprio ma anche per evitare la costruzione di un nuovo quartiere (costituito da 62 nuove unità abitative ripartite tra 14 edifici) a ridosso delle loro abitazioni che prima si affacciavano, quasi interamente, sul territorio montano non edificato e non antropizzato. Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Comune di Arquata, la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Provincia di Ascoli, la Regione Marche e l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Il Collegio ha ritenuto di condividere le deduzioni difensive secondo cui i primi due criteri previsti dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1892016 (aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall’Istat nel 2011; aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016), debbano essere calcolati in relazione all’intero territorio comunale e non alla porzione di territorio disciplinata dal singolo Pua. Come posto in evidenza dalle deduzioni difensive, il nuovo quartiere che sorgerà a Piedilama secondo quanto rimarcato dal Tar non è destinato ad ospitare nuovi abitanti, ma soltanto quelli che prima occupavano la frazione di Pescara del Tronto e le cui abitazioni non saranno più ricostruite in loco perché l’area verrà destinata ad ospitare il ’Parco della Memoria’. "Pertanto, se può essere vero che la frazione di Piedilama subirà un aumento di carico urbanistico, non è tuttavia dimostrato che questo determinerà anche un aumento di carico urbanistico sull’intero Comune di Arquata del Tronto".

Peppe Ercoli