La sentenza ribaltata. La commozione in aula

Tre anni e mezzo trascorsi in silenzio, sia nella sua cella all’interno del carcere di Marino, sia quando è stato presente alle udienze del processo di primo grado a Macerata e in quelle davanti alla Corte d’Appello di Assise di Ancona che ieri lo ha assolto dall’accusa infamante di essere un infermiere killer, un operatore sanitario capace di somministrare indebitamente farmaci ad anziani ospiti della Rsa di Offida conducendoli alla morte o mettendo a serio rischio la loro vita.

Anni di silenzio interrotti ieri da lacrime e commozione quando ha sentito il presidente della corte dire "assolve Wick Leopoldo". Ha abbracciato i suoi legali ed è poi salito sul cellulare della polizia penitenziaria che lo ha ricondotto nella casa circondariale di Marino del Tronto dove nel tardo pomeriggio è uscito per tornare a casa con la moglie. La sua vita in carcere è stata una sorta di isolamento volontario. Ha trascorso il tempo quasi sempre sulla sua branda a dormire o a pensare alla sua vicenda processuale.

Non ha socializzato con gli altri detenuti; frugali i suoi pasti, tanto che ha perso peso anche per i problemi di salute che ha da un po’ di tempo. Ha seguito le udienze con tenacia e sofferenza, rivendicando sempre la sua innocenza che infine i sui avvocati Voltattorni, Pietropaolo e Filipponi sono riusciti a dimostrare davanti alla Corte d’Assise d’Appello. "E’ molto provato dalla detenzione e, complessivamente, dalla vicenda basata su accuse infondate così come finalmente una giuria ha riconosciuto assolvendolo con formula piena" hanno commentato gli avvocati Francesco Voltattorni e Tommaso Pietropaolo.

L’attesa ora è per le motivazioni della sentenza che saranno rese note nel termine di 90 giorni. "Fin d’ora possiamo però ipotizzare che per i giudici, non solo Wick non ha commesso il fatto omicidiario, ma soprattutto che, in base alla formula "il fatto non sussiste" con cui il nostro assistito è stato assolto, anche in loro possa esserci stato quantomeno il forte dubbio che alla Rsa di Offida non sia mai avvenuto nessun caso di omicidio o di tentato omicidio, accuse che invece sono state rivolte a Wick" hanno aggiunto i due penalisti, molto soddisfatti per l’esito del processo d’appello che li ha coinvolti anche emotivamente.

Durante il processo hanno sostenuto che "non c’erano prove né indizi, che è stata lesa la catena di conservazione dei reperti: insomma, non c’è niente che faccia dire con certezza che è stato lui attraverso il suo operato a causare la morte degli anziani o a mettere in pericolo la vita di altri".

Peppe Ercoli