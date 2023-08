"La Sentina lasciata nel degrado"

Quanto verde resta a San Benedetto? Non molto, a dir la verità. È per questo che si dovrebbe tenere con grande cura ad uno dei polmoni verdi della città: la Riserva Sentina. Quest’area in realtà non è parte del territorio comunale, ma trovandosi nelle immediate vicinanze di Porto d’Ascoli e della linea di costa, viene immediatamente associata alla maggiore città della riviera. A protestare per lo stato in cui versa, ormai da diversi anni, è il consigliere della Lega Lorenzo Marinangeli: "La Riserva Sentina è abbandonata a sé stessa – tuona il salviniano - Da quando è stata istituita, ad esempio, la Torre sul Porto è rimasta così com’è, anche se necessita di una ristrutturazione. Al suo interno, inoltre, dovrebbero essere presenti delle figure didattiche e di accoglienza turistica, ma niente di tutto ciò è stato fatto. Inoltre, all’interno dell’area, avrebbero dovuto esserci sei zone d’acqua, comunemente note come ‘laghetti’, ma quattro di questi sono completamente asciutti". La vicenda della Sentina, per Marinangeli, è pronta per tornare in consiglio comunale: "Una parte della gestione della Riserva è a spese della comunità sambenedettese – continua il consigliere di minoranza - quindi vorrei sapere come queste risorse vengono effettivamente spese. È passato un anno dalla mia ultima interrogazione sul tema, ma da allora non è stato fatto nulla, pertanto intendo depositare una nuova interpellanza per capire quanto questo ente fa, effettivamente, per la cura della riserva".

Di problemi da risolvere ce ne sarebbero tanti. "Tra l’altro – dice ancora Marinangeli - visto che il folto della canna palustre si secca, le probabilità che vi scoppi un incendio sono piuttosto alte: è vero che questa flora va mantenuta, ma penso sia necessario potarla perché non comprometta la sicurezza del luogo protetto. E i percorsi? Sono nettamente insufficienti per conoscere le caratteristiche dell’area. Tenere la Riserva immersa nei rovi non mi sembra il migliore modo di gestirla. Infine, le scogliere: so che erano previsti dei fondi per contrastare l’erosione costiera, ma quando partiranno i lavori?" Secondo uno studio dell’Ispra di alcuni anni fa, l’erosione in Sentina procederebbe al ritmo di 1,5 metri l’anno: una situazione che non può più essere tralasciata se si vuole fare in modo che l’ecosistema della riserva venga preservato nel tempo. L’intervento da fare è la realizzazione di barriere soffolte al largo della costa. La battaglia del consigliere, comunque, non si esaurisce qui: "Il tutto – conclude Marinangeli - mi sembra sin troppo simile a quello che si vuol fare con il Parco Marino del Piceno: far nascere un’area protetta, istituirla, e poi abbandonarla".