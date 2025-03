La serata finale di ’Ascolinscena’

Stasera alle 21 al Teatro PalaFolli di Ascoli si svolgerà la serata finale della XVII edizione di ‘Ascolinscena’: la rassegna di commedie che da ottobre ha ospitato i sette divertenti spettacoli in cartellone. ‘Ascolinscena’ si concluderà con una serata ricca di teatro con la VI edizione di Avis In Corto, concorso per corti teatrali che vedrà sul palco i tre mini spettacoli selezionati per la finale. Tutti i presenti saranno chiamati a votare, per decidere chi vincerà la Goccia d’Oro, la Goccia d’Argento e la Goccia di Bronzo. Subito dopo la presentazione dei tre corti, si procederà alla Premiazione di Ascolinscena che assegnerà i Premi nelle varie categorie. A seguire andrà in scena la commedia fuori concorso ‘Fratelli e Sorelle’ della Compagnia Gli Avanzati di Porcari (Lucca).