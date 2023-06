’La serata insieme’ dell’Uteap

L’Università della Terza età e del tempo libero di Ascoli, sezione di Pagliare del Tronto organizza per venerdì 9 giugno l’appuntamento ‘La Serata insieme’. Per suggellare la chiusura del 19° anno accademico è stata organizzata una cena, l’appuntamento è alla 20, alla ‘Locanda degli amici’, a Pagliare. Sarà una festa saluto fra tutti gli allievi, docenti, collaboratori, simpatizzanti, amici dell’Uteap. Il programma della serata prevede: esposizione di manufatti del corso di ricamo, carrellata di moda con modelli eseguiti nel corso di taglio e cucito, saggio del corso di ballo di gruppo, grande esposizione di quadri del corso di pittura, una parte dedicata alle poesie del grande poeta Giovanni Pascoli. Il costo della cena è di 25 euro. La segretaria Anna Maria Pagnoni invita tutti gli amici dell’Uteap a partecipare. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 0736-899158, 0736-890231 oppure 347-071812.