La settima arte può cambiare la vita. L’importanza di uno spazio Cineforum

Rispetto all’importanza che il cinema ha ancora oggi come messaggi che riesce a trasmetterci, la nostra scuola ogni anno promuove, attraverso il progetto Cineforum, attività che mirano a sviluppare l’interesse e l’amore per questo settore, avvicinando i ragazzi al film come forma d’arte. Si tratta di un percorso laboratoriale condotto dalla professoressa Claudia Brutti. Si svolge ogni lunedì in orario pomeridiano e dura due ore, durante le quali assistiamo alla visione di film a tema su cui poi ci confrontiamo. Sono esperienze che ci aiutano a conoscere e sperimentare diverse emozioni, immedesimandoci nelle vicende che vivono i vari personaggi e condividendole con gli altri. Infatti, dopo la visione del film, lo si commenta insieme esternando le opinioni e i sentimenti che ha suscitato in ognuno. Si impara in questo modo a discutere e a confrontarci, ad esprimere sentimenti differenti e ricchi di opinioni diverse. Inoltre, in un’epoca attuale che tende sempre più all’isolamento, ci aiuta a ampliare le nostre capacità sociali, riuscendo a stare in compagnia di altre persone e a costruire nuove amicizie.