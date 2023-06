La settimana della famiglia Brugni: "Siamo la città del sociale Momenti di incontro e condivisione"

"Un grande successo di partecipazione". L’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni ha tracciato un bilancio sulla settimana della famiglia che ha segnato in maniera importante l’incontro tra i popoli e le varie credenze religiose che compongono la collettività ascolana. "Tutte le minoranze partecipanti e la cittadinanza hanno segnato quella linea messa in campo dall’amministrazione con le attività a supporto della famiglia – spiega l’assessore –. Questa settimana ha dato molti spunti per lavorare in futuro con innovative progettualità. Ascoli si è dimostrata ancora la città del sociale, capace soprattutto di dare risposta alle esigenze delle persone che vivono nel nostro territorio". Circa cinquanta i momenti che si sono susseguiti con un ritmo incessante dal 20 al 28 maggio. Nel corso di ogni singolo appuntamento sono stati toccati temi estremamente attuali. "Non a caso lo slogan scelto dall’amministrazione era ‘Pronti alle nuove sfide’ – prosegue –. L’arrivo del covid e la pandemia hanno rivoluzionato gli approcci avuti in precedenza con tutte le attività sociali portate avanti e legate alla famiglia. Nel corso di questi giorni abbiamo avuto modo di snocciolare aspetti importanti che partivano dall’affido alle problematiche adolescenziali, nonché a quelle di anziani e disabili. Attorno a tutto ciò si sono susseguiti anche dei momenti incontro e condivisione. Toccante l’incontro con i genitori di Chiara Corbella, una ragazza che ha dato tutta la sua vita alla propria famiglia e ai figli. Altro incontro molto importante è stato quello che ha permesso ad Ascoli di avere, giovedì 25, il congresso nazionale dei comuni amici della famiglia. Per l’occasione erano presenti tanti comuni provenienti da fuori e abbiamo avuto la presenza di alcune delegazioni come quelle di Trentino, Friuli, Piemonte e Umbria. Sono state analizzate tante questioni con un occhio attento alla denatalità che è un tema attuale sul quale tutta la nostra nazione sta cercando di intervenire".

Immancabili gli appuntamenti ludici che si sono avvicendati con quelli culturali che hanno visto sul palcoscenico alcuni attori speciali. "Ci sono state le presentazioni di alcuni libri. La rassegna Teatrando invece ha visto tre giornate da sold out con il teatro visto sotto l’ottica dell’inclusione. Nella giornata conclusiva infine nella Festa dei popoli al chiostro di San Francesco è andato in scena uno spettacolo e una cena che hanno visto uniti tutti gli appartenenti alle diverse razze".

Massimiliano Mariotti