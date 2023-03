La settimana della prevenzione "Noi, a sostegno dei pazienti" L’impegno della Lilt si rinnova

In occasione della settimana nazionale della prevenzione oncologica (dal 18 al 26 marzo) che la Lega italiana per la lotta contro i tumori promuove da 22 anni per diffondere la cultura della sana alimentazione e dei corretti stili di vita per prevenire i tumori, la Lilt di Ascoli, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una serie di iniziative. Tra le diverse attività, sabato, dalle 9 alle 19, sarà presente uno stand della Lilt al centro commerciale ‘Al Battente’ dove poter ritirare il kit della prevenzione. Al suo interno una bottiglia di olio extra vergine di oliva, una piantina di basilico e un opuscolo con i consigli dello chef Giorgio Locatelli. Il ricavato servirà a finanziare le attività dell’associazione. Ma la settimana della prevenzione – così come sottolinea il presidente Lilt Ascoli, Raffaele Trivisonne – sarà anche e soprattutto una importante occasione per rilanciare le attività nella sede in via Marche 14 (vicino lo stadio) dopo la riduzione delle stesse causata dalla pandemia. "La Lilt da tanti anni – dice Trivisonne – svolge nelle scuole attività di educazione sanitaria. Abbiamo tantissimi progetti per educare i giovani ai corretti stili di vita, a non usare sostanze tossiche, a mangiare bene e a fare attività motoria. Si tratta della prevenzione primaria. Le iniziative che invece vorremmo rilanciare sono quelle legate al supporto delle esigenze dei pazienti oncologici, che nelle strutture sanitarie trovano difficoltà".

Tra le prossime attività nella sede ascolana della Lilt, l’attivazione di un servizio di supporto psico-oncologico a sostegno dei pazienti, e dei famigliari, dopo la diagnosi e durante le terapie. Gli incontri, sia di gruppo che singolarmente, saranno tenuti dalla psico-oncologa Sabrina Marini per sostenere psicologicamente il paziente oncologico nelle varie fasi della malattia. E ancora, sarà attivato un servizio di supporto alimentare per i pazienti oncologici durante e dopo i trattamenti. I corsi saranno tenuti dalla nutrizionista Silvia Di Battista. Riprenderanno anche i corsi per smettere di fumare a cura di Elena Mohwinckel e quelli di ceramica e argilla nel laboratorio di arte-terapia realizzato nella sede ascolana della Lilt con il contributo della Fondazione Carisap. "Noi siamo affianco alla Lilt e a tutte le attività che svolge – conclude l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni –. L’amministrazione le supporta e cerchiamo di promuovere all’interno di tutti i nostri contenitori sociali i corretti stili di vita. E quindi anche con loro della Lilt iniziamo questo percorso. Insieme cercheremo di essere sempre più attenti alle esigenze dei cittadini". Per informazioni: [email protected] o 3408304709.

Lorenza Cappelli