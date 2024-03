La sfida del digitale: dal gps ai droni

A pochi giorni dalla celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua giova ricordare quanti danni ha prodotto il sisma del 2016 al sistema di distribuzione dell’acqua nel Piceno, con una significativa diminuzione della portata dell’acquedotto del Pescara. Dalla consapevolezza che il rischio sismico possa accentuare le difficoltà distributive dell’acqua nel territorio è nato un progetto specifico di innovazione digitale contro l’emergenza idrica promosso dalla Struttura del Commissario straordinario del sisma 2016 in collaborazione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (Abdac). Il progetto – che per ora coinvolge Marche e Abruzzo – prevede la mappatura dell’infrastruttura idrica tramite azioni di rilievi con Gps, droni, piattaforme di mappatura mobile, laser scanner e altri sistemi di rilevazione; la modellazione delle reti, attraverso quella che viene chiamata ’nuvola di punti’, cioè un’immagine in 3D dettagliata degli impianti rilevati e l’analisi dei regimi di pressione e portata; l’istallazione di strumenti di misura e calibrazione per creare il modello virtuoso di analisi in tempo reale dei dati e delle perdite di rete. Dalla criticità di un’area ad alto rischio sismico si coglie l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni di controllo che possono valere per tutto il territorio nazionale. "L’area del cratere del sisma 2016 si dimostra laboratorio per tutto il Paese – spiega il commissario alla ricostruzione Castelli – Un sistema idrico resiliente e sostenibile passa anche attraverso la digitalizzazione: l’integrazione delle tecnologie digitali con le modalità operative applicate alle reti di distribuzione e agli impianti consente di accrescere la conoscenza stessa delle infrastrutture, migliorando la gestione, creando efficienza operativa e fornendo una visione di dettaglio, sullo stato di condotte, strutture e utenze, ma anche una visione complessiva dell’intero sistema di acquedotti".

I terremoti danneggiano tutte le infrastrutture, comprese quelle idriche, ovviamente. Il vero problema irrisolto, che genera gli sprechi nella distribuzione dell’acqua, è la mancata manutenzione degli impianti. "Con questa consapevolezza si è deciso di investire in questo progetto che – continua Castelli – permette di avviare un processo di trasformazione digitale dell’intera infrastruttura idrica dei Comuni colpiti dal sisma, avvalendosi della tecnologia IoT, in grado di raccogliere, processare, gestire e restituire una mole di dati in continuo aumento e in maniera facilmente leggibile".