La sfida del soccorso in mare

Davide Rondoni
CronacaLa sfida del soccorso in mare
26 ago 2025
EMIDIO LATTANZI
San Benedetto, bagnini e bagnine impegnati nel primo trofeo del salvamento

Centinaia di persone hanno seguito il I Trofeo Bagnini di Salvataggio Città di San Benedetto del Tronto – Rescue Games. L’evento è stato organizzato dalla Società Nazionale Salvamento Riviera delle Palme e dalla Cooperativa Lifeguard, con il patrocinio del Comune. Le gare si sono svolte domenica nello specchio d’acqua e sulla spiaggia libera Europa, tra le concessioni 46 e 47. Il mare mosso, le onde alte un metro e la bandiera rossa non hanno fermato i partecipanti. Cinque squadre – Il Molo, Il Centro, Il Faro, Il Pescatore e La Torre – composte da bagnini e bagnine, si sono misurate in prove di salvataggio. Tra le specialità affrontate, nuoto tra i frangenti con pinne, utilizzo del pattino, tavole da surf e rescue tube. Il momento più atteso è stata la staffetta finale, caratterizzata da un’atmosfera carica di tensione e spettacolarità. I concorrenti hanno corso sulla battigia per passare il testimone, il tipico salvagente rosso, prima di lanciarsi con i pattini tra le onde. L’arrivo in spiaggia, con le tavole da salvataggio, ha regalato un finale emozionante. Al termine delle cinque prove combattutissime, a prevalere è stata la squadra Il Molo, composta da Ivan De Signoribus, Rebecca Ferrucci, Dario Kercuku, Marius Cocarjus e Cristian D’Angelo. Tutti i partecipanti hanno comunque dato prova di grande spirito di squadra e alla fine si sono stretti in un lungo abbraccio collettivo.

La premiazione è stata curata dal Guardiamarina Giovanni Napolitano della Capitaneria di Porto, che ha consegnato la coppa ai vincitori. Riconoscimenti anche ai migliori delle singole discipline: Vincenzo Coccia (nuoto), Dario Kercuku (tavola), Yuri Savini (sprint), Ivan De Signoribus e Rebecca Ferrucci (pattino), mentre la staffetta è stata vinta dal team Il Molo. Nel gran finale, sulle note della sigla di Baywatch, i bagnini hanno lanciato il loro messaggio universale di sicurezza. Gianluigi Marinangeli, direttore della Società Nazionale di Salvamento Riviera delle Palme, si è detto soddisfatto del successo e ha annunciato che il format sarà potenziato nei prossimi anni.

Emidio Lattanzi

