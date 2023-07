La sfida della farmacia dei servizi "Altri 5 mesi di sperimentazione"

Con oltre 700 servizi erogati nelle Marche, di cui circa 200 nella provincia di Ascoli, il primo mese di sperimentazione della ‘farmacia dei servizi’ ha dato risultati più che soddisfacenti. Nel Piceno sono circa una quarantina le farmacie che hanno aderito (270 a livello regionale) a questo nuovo modello che dà la possibilità di effettuare gratuitamente, solo però agli utenti che rientrano in certi parametri, la riconciliazione della terapia farmacologica (il monitoraggio di chi prende più di 5 farmaci e la segnalazione di eventuali problemi al medico di medicina generale), il monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete di tipo 2 e in quelli con Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva), la telemedicina con holter pressorio (misurazione della pressione nell’arco delle 24 ore tramite device), holter cardiaco, elettrocardiogramma, auto-spirometria per valutare l’efficienza dei polmoni.

"Abbiamo davanti altri cinque mesi per la sperimentazione – dice la presidente Federfarma Ascoli e titolare di farmacia, Patrizia Righetti –. Il compito del farmacista è quello di arruolare le persone giuste, ovvero senz’altro un’urgenza di tipo medico, quelle idonee per patologie o dal punto di vista economico, o con prescrizione medica. Potrebbe essere, ad esempio, motivo di arruolamento una prescrizione medica per fare l’elettrocardiogramma in tempi brevi. Noi, potendo accedere alla prenotazione Cup, proviamo a prendere l’appuntamento, ma se vediamo che entro dieci giorni non c’è posto, possiamo scegliere di far fare l’elettrocardiogramma al paziente in farmacia, gratuitamente e velocemente, con refertazione in telemedicina. Ci sono delle caratteristiche che deve avere il cittadino per rientrare nella sperimentazione, ma al momento il numero è ridotto". Ciascuna farmacia può, infatti, far rientrare nella sperimentazione 10 holter pressorio, 10 holter cardiaco e 10 elettrocardiogramma, 10 auto-spirometria, mentre per quanto riguarda il monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, 10 per Bpco e 20 per il diabete. Il gradimento maggiore si è riscontrato, anche nel Piceno così come a livello regionale, nelle aree interne e montane vista la distanza dagli ospedali e l’età più avanzata della popolazione. Nelle Marche molto buona è stata la partenza per la sperimentazione dell’Ecg, con oltre 150 erogazioni e un andamento uniforme nelle cinque province: alcuni pazienti sono stati inviati dal medico per approfondimenti e, nei casi più evidenti, anche al Pronto soccorso più vicino.

Lorenza Cappelli