La sfida dell’Arengo. Fioravanti: "Ascoli green non è solo uno slogan". Nardini: "Basta propaganda"

Siamo arrivati al momento del dunque. Domani e domenica la città tornerà alle urne in vista della delicata partita che vedrà Fioravanti sfidare Nardini per centrare la riconferma a primo cittadino. Il sindaco uscente ha voluto ribadire una serie di interventi da operare per consentire al capoluogo di crescere. "Purtroppo stiamo attraversando una fase difficile e complicata che ha spinto tante persone a sportarsi altrove, soprattutto sulle aree costiere – commenta Fioravanti –. Per invertire il trend demografico e riportare abitanti ad Ascoli è necessario far coesistere misure di breve termine con progetti a lunga visione. Con una parte dei fondi Pinqua, ad esempio, avremo tra qualche anno nuovi alloggi e abitazioni a disposizione della cittadinanza. Bisogna continuare ad investire sulle strutture, sulle infrastrutture e sull’università. Nel mentre, abbiamo eliminato il pagamento della Tari per i nuovi residenti, sostenuto con bonus le famiglie che mettono al mondo figli, incentivato la nascita di associazioni giovanili. Il progetto ‘Ascoli green’ non è un mero slogan. Qui è stata incrementata la rete ciclabile della città, realizzato il Biciplan per promuovere e intensificare l’uso della bicicletta, istituito un osservatorio sulla mobilità sostenibile, aumentato il dato della raccolta differenziata, investito su aree. Misure che hanno portato la città a migliorare il dato sulla qualità della vita e a ricevere due prestigiosi riconoscimenti: quello di città family friendly e di comune ciclabile". Nardini invece, leader del centrosinistra, attraverso una nota ha voluto contestare il tipo di comunicazione sviluppato dal sindaco uscente.

"Che il livello della campagna elettorale di Fioravanti fosse basso l’avevamo già capito – sostiene Nardini –. La città è subissata di faccioni su manifesti dai costi esorbitanti e capaci di comunicare solo l’idea di una spietata guerra interna. Tra l’altro confermata poi dalla questione Viscione. La ciliegina sulla torta che mancava è arrivata: Fioravanti che si presenta in foto sul suo profilo social con un bambino scimmiottando e sbeffeggiando lo slogan dell’avversario. Come per prendere più piccioni con una fava, usando minori in campagna elettorale e mancando di rispetto allo schieramento opposto. E per sottolineare l’ovvio il sindaco non sa intrattenere il bimbo se non con il suo cellulare, lanciando un messaggio di alta pedagogia. Capiamo l’intento di presentarsi come il buon padre di famiglia, ma almeno si documentasse presso qualche genitore adeguato prima di cercare il solito facile palcoscenico. Va aggiunto che in tutto questo sfrutta un bambino per una pubblicità a suo vantaggio (il contrario del ‘non io, ma noi’ di cui si vorrebbe appropriare) come sta sfruttando gli ascolani per la propria carriera".

Gli fa eco l’associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili: "Circolano sui foto stile ventennio col sindaco in posa con bambini, anziani e ragazzi con disabilità. Trovo eticamente scorretto questo tipo di propaganda, soprattutto sotto elezioni. La cosa diventa oltremodo sgradevole e vergognosa quando a comportarsi così è un primo cittadino che nei suoi cinque anni di consiliatura nulla ha fatto per rendere la città accessibile alle persone con disabilità soprattutto motoria. Caro sindaco, lei avrebbe dovuto garantire l’accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici e spazi cittadini! Non solo non l’ha fatto, ma ha anche la faccia tosta di farsi fotografare con i ragazzini in carrozzina".

Massimiliano Mariotti