La sfida di Fratelli d’Italia: "Ora un turismo di qualità"

Sanità, infrastrutture, turismo: sono questi gli assi portanti della squadra che Fratelli d’Italia ha deciso di candidare nel Piceno. Un poker formato da Andrea Assenti, già vicesindaco di San Benedetto e consigliere uscente; Andrea Cardilli sindaco di Colli; Maria Grazia Concetti, già consigliera di Grottammare e Francesca Pantaloni, assessora al bilancio di Ascoli. Il gruppo di meloniani che supporteranno Francesco Acquaroli per la corsa a Palazzo Raffaello è stato presentato ieri mattina al Caffè Florian, alla presenza del capogruppo alla camera dei deputati Galeazzo Bignami, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, la sottosegretaria al Mef Lucia Albano, la capogruppo in consiglio regionale Elena Leonardi, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, oltre al coordinatore locale Gianni Balloni e i consiglieri Andrea Traini e Nicolò Bagalini.

Sanità, si diceva: e infatti Assenti ha deciso di puntare soprattutto su quella, annunciando novità sull’iter per il nuovo ospedale: "Il bando per la progettazione sta per essere pubblicato – ha detto – uscirà fra oggi (ieri, nda) e lunedì. Questo perché nelle ultime ore abbiamo ricevuto l’ok dell’Anac e possiamo avviare la procedura. Sono soddisfatto: la cancellazione dell’ospedale unico di vallata è stata una scelta forte e doverosa per il nostro territorio". Dal canto suo Pantaloni ha messo in chiaro che a partire dal prossimo mandato sarà necessario dare risalto alle Marche su più fronti: "Il nostro territorio ha un grande potenziale agricolo e quindi dobbiamo valorizzarne le eccellenze salvaguardando, contestualmente, il paesaggio. Altra cosa importante è incrementare il turismo: ne serve uno di qualità e per metterlo in atto occorre un ragionamento di coesione del territorio".

Più contenuti gli interventi di Cardilli, che ha espresso la volontà di "costruire una rete territoriale in un’area amministrativa che, a parte Ascoli, è quasi tutta rossa" e di Concetti, che ha rimarcato la necessità di "dare altri cinque anni ad Acquaroli, essendosi dimostrato all’altezza delle aspettative". Altro tema caldo è quello della scuola, con le superiori sambenedettesi che proprio in questo periodo stanno chiedendo nuovi corsi. Si ricorderà, in tal senso, la polemica andata in scena un anno fa per la mancata conferma di nuovi indirizzi all’Ipsia. Sul tema si è espresso Assenti, secondo cui verranno fatti degli "studi approfonditi", ma anche Fioravanti: "Sulla sanità abbiamo deciso di dividere il territorio per specialità – ha detto il primo cittadino ascolano – e così faremo con la scuola".

Giuseppe Di Marco