La sfida speciale degli studenti del Buscemi

È terminata giovedì la giornata - evento organizzata presso l’Istituto Alberghiero ’F. Buscemi’ di San Benedetto, che ha visto gli alunni di alcune classi coinvolte nel progetto ’PRE.DI.SPO.N.E. 2.0’ . Gli studenti sono giunti al termine di un percorso di 6 mesi che li ha impegnati in sessioni di pesca, organizzate con il supporto della Lega Navale di San Benedetto. Il progetto aveva come obiettivo l’avviamento alla pesca sportiva, intesa sotto il duplice aspetto della sostenibilità e del rispetto delle risorse naturali e ambientali. L’intero corso, sotto l’aspetto logistico e didattico, è stato coordinato dalla referente responsabile del progetto, Chiara Sgattoni, col contributo di Franco Aricò. Per l’evento conclusivo, i ragazzi sono stati coinvolti in un ’concorso’ che li ha visti sfidarsi nella creazione di piatti. Alla fine, a trionfare, è stato un piatto di tagliolini, con tartare di gambero rosa e fave.