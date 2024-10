La sfilata al Columbus day: "Eccoci New York, Offida c’è"

I colori del Carnevale offidano risplendono a New York. "Tra pochi minuti avrà inizio la parata al Columbus day! Offida c’è". Sono le parole dell’assessore Marica Cataldi che dà la carica e accende le aspettative di una cittadina orgogliosa di essere all’evento significativo del Columbus Day, la commemorazione della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. La grande festa che celebra Cristoforo Colombo, proietta Offida in una dimensione mondiale. C’è l’orgoglio di tutta una città che attende con il fiato sospeso questo importante appuntamento. Una meritata vetrina, a New York, che valorizza lo straordinario lavoro per il Carnevale. Un modo per mettere in mostra non solo le straordinarie tradizioni carnevalesche, ma anche per creare aspettative e curiosità. "E’ stata un’emozione unica aver sfilato a New York, al Columbus Day con le nostre maschere - ha detto l’assessore al turismo Isabella Bosano - e aver regalato sorrisi a chi ci guardava emozionato. Lo abbiamo fatto con orgoglio e con la convinzione che oggi più che mai è necessario unirsi e costruire reti con le altre comunità per far conoscere la cultura, la storia del nostro Carnevale e le nostre tradizioni. Un ringraziamento al Coordinamento maschere Italiane, al suo presidente Valerio Corradi per questa grande opportunità, alla coordinatrice regionale Marche la dottoressa Mirella De Santis, senza la quale tutto ciò non sarebbe stato possibile e alle maschere Italiane che hanno condiviso con noi questa esperienza straordinaria". La musica ha dato il via alla sfilata, un momento significativo e intenso, un’occasione importante per rilanciare la città. Gli assessori Isabella Bosano e Marica Cataldi hanno indossato con fierezza gli abiti della tradizione: lu guazzarò e mtura cuciti dai cuori degli avi. "Avevamo intrecciati – dichiara l’assessore alla cultura Marica Cataldi – al collo fazzoletti densi della nostra cultura e della nostra storia. Sotto ogni nastrino rosso abbiamo l’amicizia, il sorriso, il rispetto e il racconto del nostro Carnevale e della nostra città. Siamo orgogliosi".

Maria Grazia Lappa