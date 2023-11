"La sicurezza non cancelli l’umanità"

La 32esima edizione del Rapporto immigrazione Carita-Migrantes quest’anno si terrà a Loreto, ma le Caritas Diocesane di San Benedetto e Ascoli con gli Uffici Pastorali Migrantes delle due Diocesi e S.O.S. Missionario, hanno organizzato un anteprima che si terra nella Parrocchia di S. Antonio da Padova a San Benedetto il 13 novembre alle ore 18. "Siamo molto felici di ospitare Simone Varisco, storico, ricercatore e scrittore che lavora attualmente per Migrantes Italia - ha affermato Luigi Addari direttore dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di San Benedetto - Con lui, quindi, saremo in grado di fare un’analisi puntuale ed analitica dei dati che emergono dal Rapporto 2023, soprattutto a livello regionale e locale. Non si parlerà solo di dati all’incontro con Varisco perché dietro ai numeri ci sono le persone. Parleremo dunque anche delle loro storie, delle loro libertà. A 32 anni dalla sua creazione, infatti, il Rapporto Immigrazione torna a far riflettere sulla libertà di scegliere, anzitutto se migrare o restare. Il dottor Varisco, oltre a riferire i risultati delle analisi statistiche, ci condurrà a fare riflessioni qualitative, aiutandoci ad elaborare una lettura del presente secondo un respiro spirituale e a guardare al futuro con fiducia, immaginandolo orientato al bene comune, al diritto a vivere in dignità e ad uno sviluppo sostenibile. È proprio quello di cui abbiamo bisogno, poiché l’Italia appare oggi un paese sempre più spaventato. Gli italiani temono per il loro domani. E il sentimento di spavento sta producendo chiusura, auto isolamento, diffidenza, se non addirittura paura del prossimo. Gli ultimi rapporti di Caritas Migrantes e Idos ci hanno dimostrato che gli Italiani hanno una percezione lontana dalla realtà del fenomeno migratorio. È evidente che la paura nel futuro e la percezione amplificata della presenza di immigrati nel nostro paese siano in qualche modo correlati. Questo è un male, perché più ci si chiude nelle proprie paure, più si perde il senso della realtà. In un contesto sociale del genere, l’indirizzo della politica è altrettanto netto, la sicurezza sta diventando un tema dominante, un valore assoluto in nome del quale sembra ormai lecito cancellare anche la cultura dei diritti, sociali e umani. Si punta tutto sul mito della sicurezza, quando in realtà è il nostro tessuto sociale ad essere dilaniato".

Ma. Ie.