La sicurezza parte dalla prevenzione. Un incontro tra cittadini e tecnici

Incontro formativo sulla sicurezza e la gestione delle situazioni critiche rivolta alla comunità. Giovedì sera nella sala consiliare di Torre San Patrizio, alla presenza di circa cinquanta cittadini, si è tenuto un convegno dal titolo ‘La cultura della sicurezza. Prevenzione e gestione delle situazioni critiche’. L’evento è stato organizzato dal Comune di Torre San Patrizio e dal Lions Club Amandola-Sibillini, Ipa di Fermo e Mastery. I relatori il comandante della polizia locale di Civitanova Marche Cristian Lupidi e il maestro di Head Mastery Remo Grassetti, oltre al padrone di casa il sindaco Luca Leoni che ha moderato l’incontro. Sono intervenuti ad integrare la giornata il Presidente Lions Club Amandola-Sibillini Sandro Coltrinari e il Presidente Ipa di Fermo Mario Guglielmi. L’incontro è stato molto interessante, infatti, tra i partecipanti molti agenti della polizia locale, forze dell’ordine e molti volontari del mondo dell’associazionismo. Cristian Lupidi ha voluto rivolgere l’attenzione sui compiti degli amministratori e delle forze di polizia, sottolineando l’importanza della collaborazione, necessaria ai fini di un buon sistema di controllo per la sicurezza urbana. Rema Grassetti, invece ha puntato l’attenzione sul concetto di formazione, che non consiste tanto nel partecipare ai corsi di arti marziali, bensì occorre partire dalla conoscenza di se stessi per poi capire come comportarsi in situazioni che potrebbero degenerare. Il sindaco Luca Leoni ha fatto gli onori di casa, raccontando la sua esperienza come alunno prima e docente poi. Un momento di formazione per una maggiore consapevolezza di sè e degli altri.