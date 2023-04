La sicurezza stradale si impara partendo dai banchi di scuola

Castel di Lama, si è concluso giovedì con la consegna di cappellini personalizzati e degli attestati di frequenza il progetto di educazione stradale per l’anno scolastico 20222023 che il comune di Castel di Lama, attraverso il comando della polizia locale, ha organizzato per oltre 270 alunni della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo. Il progetto, si è tenuto in diverse giornate durante il mese di marzo, nei plessi scolastici di Largo Petrarca, Via Adige e Via Garibaldi. "Lo svolgimento di attività di educazione stradale all’interno delle scuole direttamente da parte degli operatori di polizia – spiega il comandante della polizia locale Luca Brandimarti – rappresenta un’attività fondamentale per educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e all’importanza di tenere comportamenti corretti quando ci si trova in strada per la propria sicurezza e per quella degli altri".