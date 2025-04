La sindrome da hikikomori: una sfida da vincere

Uno tra i rischi del web di cui si parla sempre più negli ultimi anni è la sindrome dell’Hikikomori, termine giapponese che significa isolarsi. Questo fenomeno riguarda soprattutto i giovani tra i 14 e i 30 anni che smettono di uscire, di andare a scuola, di fare sport, restando costantemente connessi alla rete. I dati ufficiali finora parlano di oltre 1 milione di ragazzi. Nel nostro Paese si stima che ce ne siano circa 100.000.

Un caso è quello di Alessandro, un ventenne che ha vissuto cinque anni in casa, senza più uscire e restando connesso continuamente al web. L’utilizzo eccessivo dei social e dei videogiochi ma anche l’incapacità di trovare, nel mondo esterno, una propria collocazione, può portare il ragazzo a vedere nel ’mondo virtuale’ tutto ciò di cui ha bisogno fino a chiudersi letteralmente nella propria stanza, arrivando a non lavarsi, mangiando poco o solo cibo fattosi lasciare fuori dalla porta.

Questo può indurre il giovane ad isolarsi sempre di più, a cadere nella depressione, ad avere tendenze autolesionistiche, problemi sociali o addirittura mentali. La scuola è il luogo in cui è possibile riconoscere i primi campanelli di allarme ed intervenire. Serve un’educazione emotiva e all’affettività capace con il supporto di psicologi esperti, che dovrebbero essere presenti in ogni scuola, di aiutare il ragazzo ad uscire da tale problema in collaborazione con la famiglia.