La sinergia con l’Unicam: "Potenziamo l’Università"

L’importante sinergia territoriale sancita tra Unicam e comune favorirà il potenziamento del sistema universitario con la realizzazione dei campus. Strutture da un lato necessarie per permettere alla città di accrescere offerta e attrattività; dall’altro per consentire agli studenti di poter vivere un’esperienza di studi comunitaria sotto tutti i punti di vista. Oltre alla nuova destinazione del Colucci si andrà a potenziare anche l’area di Sant’Angelo Magno con il supporto di Erdis (ente regionale per il diritto allo studio). In apertura del consiglio comunale di martedì si è parlato proprio di questo. "Abbiamo coinvolto l’università in alcuni dei progetti più importanti – sostiene il sindaco Marco Fioravanti –, come quello del Pinqua. La facoltà di architettura sarà sempre più protagonista anche grazie ai cantieri sisma e a quelli relativi al Pnrr. Da qui ai prossimi 5-6 mesi avremo una nuova forma della città e cambierà anche la veste estetica. All’interno di questo discorso quindi era importante avere anche la presenza dell’università che proprio ad Ascoli ha voluto portare avanti investimenti rilevanti. Avremo un nuovo corso sul paesaggio. Le prospettive sono buone e grazie ai fondi Pnrr lavoreremo sullo studentato. L’Unicam ha la necessità di poter sfruttare dei luoghi del genere, dato il caro affitti, per far stare insieme gli studenti e renderci maggiormente attrattivi per i ragazzi che vengono da fuori".

Far crescere la scuola di architettura e design, presente sotto le cento torri da trent’anni costituisce una prerogativa anche per l’Unicam. Con una serie di convegni allestiti dall’ateneo fino al prossimo 15 dicembre si sta celebrando proprio il traguardo oggi raggiunto. "Vogliamo coinvolgere soprattutto i nostri studenti – afferma il rettore Graziano Leoni –. In questo momento abbiamo 4 corsi di laurea (2 triennali e 2 magistrali) con numeri degni di nota. Portiamo qui ad Ascoli complessivamente 900 studenti circa. Vantiamo un organico e una struttura importante che poggia su un dipartimento guidato da un direttore. Cosa che ad esempio non ha la sede di San Benedetto in bio scienze. All’interno ci sono 46 ricercatori, 18 risorse amministrative e tecniche, 11 assegnisti. Le criticità invece sono rappresentate da quegli alloggi e quel campus in cui gli studenti non riescono a vivere. Gli iscritti quando escono dalle aule si perdono un po’ e non sentono più quella dimensione universitaria necessaria. Ora grazie al comune si sta cercando di lavorare anche su questo aspetto".

mas.mar.