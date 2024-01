La sinergia con Tirana: "Ascoli da far conoscre"

Ascoli-Tirana, prove di intesa. Nella giornata di ieri il sindaco Marco Fioravanti, ha raggiunto l’Albania per una serie di appuntamenti istituzionali programmati all’interno di un tour che lo ha visto rapportarsi con le autorità politiche locali. La prima tappa è stata quella lo ha visto fare visita alla scuola italiana di Tirana, aperta nel 2018 dalle cofondatrici Sara Alesi, ascolana doc, Daniela Corrias e Concetta Marotta. L’istituto oggi conta circa un centinaio di alunni di varie nazionalità. "Si tratta dell’unico istituto comprensivo paritario in lingua italiana presente in Albania – commenta il primo cittadino –, rivolto a bambini dai 5 anni fino alla scuola secondaria di primo grado. Una grande emozione vedere giovani generazioni, provenienti da vari paesi, crescere insieme, imparando la lingua italiana e scoprendo la nostra cultura". A seguire, Fioravanti ha incontrato l’ambasciatore italiano a Tirana Fabrizio Bucci. "Con lui c’è stata l’occasione per discutere in merito all’incremento dei rapporti tra le due nazioni – prosegue –, soprattutto in considerazione dei tanti italiani oggi residenti in Albania e della crescita delle aziende del Belpaese nel vicino stato dei Balcani, che sta investendo molto nei servizi e nello sviluppo economico. Tra le imprese presenti in Albania, anche la D Print Europe di Cristiano D’Auria. Una realtà molto attiva e conosciuta nel territorio ascolano". Le serie di visite sono poi proseguite con gli incontri con Vilma Bello (viceministro del turismo e dell’ambiente), Endri Hoxha (viceministro dello sport) e Nina Guga (viceministro dell’Istruzione). La tappa finale lo ha visto a colloquio con Erion Veliaj, sindaco di Tirana. "Al centro del dialogo la realizzazione di programmi congiunti tra la capitale europea dello sport 2023 e la città europea dello sport 2025, la promozione del turismo sostenibile, lo sviluppo di scambi economico-culturali, l’incremento dei viaggi d’istruzione scolastici e universitari e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistico-naturali. È stata una giornata davvero importante che ci ha permesso di creare un nuovo legame con Tirana e l’Albania. Una sinergia volta, da un lato, a sensibilizzare entrambe le comunità alla comprensione delle rispettive culture, dall’altro finalizzata a far conoscere sempre più la nostra splendida città, che è stata apprezzata da tutti gli interlocutori e nella quale abbiamo invitato il sindaco Veliaj".

Massimiliano Mariotti