La Sinner mania spinge anche il circolo Maggioni

Nell’anno in cui il tennis italiano vive il suo apice grazie al primato mondiale di Jannik Sinner, Jasime Paolini e tutte le altre stelle nostrane, il circolo Maggioni di San Benedetto cavalca l’onda con un ricco calendario di eventi sportivi. Tennis, padel ma anche pugilato e calcetto: l’estate del Maggioni si annuncia intensa e carica di entusiasmo. L’eco della storica ascesa di Sinner si sente forte anche a San Benedetto, grazie al legame diretto con il suo allenatore Simone Vagnozzi, che gestisce proprio al Maggioni la sua accademia. Dal direttivo del circolo spiegano: "L’interesse è cresciuto, lo si vede e ne abbiamo riscontro diretto. Il tennis sta appassionando sempre di più grazie ai grandi traguardi mondiali di Sinner. In più, il suo coach Vagnozzi è di casa al Maggioni e questo sicuramente per noi rappresenta una grande marcia in più". Ma il tennis non è l’unico protagonista. La squadra di padel del circolo è pronta a vivere un momento storico: nei prossimi giorni si giocherà a Terni la promozione in Serie A. Un traguardo che rappresenterebbe un altro motivo di orgoglio per il Maggioni, sempre più al centro della scena sportiva regionale. Inoltre, si è appena concluso il campionato regionale di quarta categoria, e il circolo si prepara a un evento inedito e spettacolare: venerdì 30 maggio, dalle ore 18:00, il campo centrale si trasformerà in un’arena per la boxe dilettantistica.

L’evento, organizzato dall’Accademia Pugilistica 1923 con il patrocinio del Comune e sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana, vedrà salire sul ring giovani promesse di Marche e Abruzzo in match validi per la classifica nazionale FPI. La serata inizierà con quattro incontri di Sparring IO per le categorie giovanili "Canguri" e "Allievi", seguiti da dodici match di pugilato olimpico. Sul ring, anche gli atleti dell’Accademia Pugilistica Sambenedettese, pronti a rappresentare i colori locali. L’iniziativa si inserisce in un progetto di rilancio della boxe a San Benedetto, che verrà presto raccontato in un libro dedicato alla storia della disciplina in città. Il calendario del Maggioni proseguirà senza sosta: dal 12 al 15 giugno si terrà il torneo nazionale Intesa Sanpaolo, dal 20 giugno al 6 luglio un Open con 2000 euro di montepremi, e dall’11 al 20 luglio tornerà per il secondo anno consecutivo lo storico torneo di calcetto. Dopo anni di assenza, ritorna anche il Camp estivo, con la scuola tennis, la scuola padel e la scuola di pickball, a conferma di un’offerta sportiva variegata e in crescita. "Tutte le attività saranno coordinate dall’Accademia Maggioni di tennis, supervisionata da Simone Vagnozzi e diretta da Riccardo Bonadio", precisa il direttivo.

Emidio Lattanzi