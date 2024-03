La società porta doni ai bimbi del Salesi

Anche ieri Senigagliesi, che sta gestendo già da un po’ un’infiammazione al pube, ha seguito il programma personalizzato fatto di piscina e palestra. Tra oggi e domani rientrerà in gruppo. Fermo Battista, per lo stiramento alla coscia. Entro la fine della settimana si sottoporrà ad un ulteriore controllo così da stabilire anche più precisamente i tempi di recupero. L’obiettivo? Riportalo in campo con L’Aquila, mal che vada con il Campobasso. Per il resto, Alessandrini che continua a lavorare sul 4-3-1-2 con il quale ha debuttato a Termoli che sicuramente subirà delle modifiche negli interpreti, ha tutti a disposizione. Infine, questa mattina il presidente Vittorio Massi, il consulente Massimiliano Fanesi e il team manager Giuseppe Marzetti saranno all’ospedale Salesi. Saranno presenti per trascorrere del tempo con i piccoli pazienti, offrendo loro un momento di svago e distrazione. Tra i regali che la delegazione porterà ci saranno gadget personalizzati della Samb, ma anche le uova di Pasqua.