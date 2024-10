’La sofferta bellezza’ di Annibali: arriva la lectio sulla vita cittadina

Si chiama ’La sofferta bellezza’ lectio di Paolo Annibali sulla sua opera complessiva l’appuntamento proposto domani, venerdì, all’Auditorium Tebaldini alle 17.30, dal circolo dei Sambenedettesi, che riprende così con la rassegna dei Venerdì del Circolo, la tradizionale serie di Incontri con al centro la storia di San Benedetto , i temi della vita cittadina, i percorsi della memoria che da sempre il circolo propone, con il timore di perderli o sottovalutarli, i personaggi del passato e del presente che hanno dato un contributo all’evoluzione e alla qualità culturale della città.

Paolo Annibali, socio ad honorem del circolo, artista sambenedettese di fama nazionale, che ha realizzato per San Benedetto importanti opere civili e religiose, professore di storia dell’arte, ripercorrerà l’intera sua opera, in un dialogo che ha lo scopo di far conoscere a tutta la città un importante protagonista dell’arte a cui San Benedetto deve riconoscere pienamente il ruolo e la grande statura culturale.

A beneficio del sambenedettesi, che ne ammirano i grandi monumenti pubblici come ’Mare, il Ritorno’, al porto, ’I Sognatori’ a piazza Matteotti e le opere di grande significato sacro nelle chiese di San Benedetto, con il loro valore simbolico e spirituale.

Nel frattempo stanno suscitando molto interesse e partecipazione, i nuovi eventi del circolo, che ha da poco presentato il programma. Sono i ’Lunedì del Circolo’, che dal 14 ottobre e fino a maggio 2025, ogni lunedì presso la sede di Via Bragadin 1 (primo piano del lato sud del Mercato Ittico) alle 17,30 vede l’ospitalità di soci e sambenedettesi interessati con temi diversi svolti da relatori esperti. Il primo si è soffermato sulla Merenda di una volta, per un viaggio attraverso le merende di ieri e di oggi, a cura della dottoressa Maria Lucia Gaetani, poi è stata la volta del racconto in musica con ascolto e commenti dal titolo ’Radio 102: fu tutta un’altra musica’ con Gianfranco Galiè. Il prossimo appuntamento è invece in programma per lunedì prossimo, 28 ottobre, alle 17.30: in quell’occasione rsarà il presidente del circolo dei Sambenedettesi, Gino Troli, a guidare l’incontro ’San Benedetto in tv. I documentari di Rtv di San Marino’, con la prima serie dei video di Alta Marea che raccontano San Benedetto.