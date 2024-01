la solidarietà

Il comune di Offida e Rise Against Hunger Italia sostengono i bambini in Africa attraverso pasti isidratati distribuiti nelle scuole per favorire la scolarizzazione. Il 17 febbraio sarà la giornata in cui verranno confezionati i pasti, grazie alle mani dei cittadini del territorio coinvolti in questa occasione di volontariato. Chiunque volesse partecipare e dare il suo contributo potrà candidarsi e partecipare. Una coinvolgente esperienza di volontariato rivolta a tutta la cittadinanza; grandi e piccoli, genitori e figli, associazioni ed imprenditori. L’appuntamento è per il 17 febbraio, alle 15, nell’enoteca regionale : "Ogni momento diventa un momento solidale". Per questo progetto Rise Against Hunger Italia ha avviato anche una campagna di raccolta fondi sul link: https://bit.ly/3H9GnjY