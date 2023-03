La sorella di Antonio "Ora riposerà in pace"

"Questa sentenza non lo riporterà né in vita né a casa, ma adesso Antonio potrà riposare in pace". Sono le parole commosse pronunciate da Francesca Cianfrone, sorella del maresciallo Antonio Cianfrone, ucciso lungo la pista ciclopedonale di Spinetoli, il 3 giugno del 2020, subito dopo il pronunciamento della sentenza di condanna all’ergastolo per entrambi i coniugi Spagnulo pronunciata dalla Corte d’Assise di Appello ad Ancona. Una sentenza che ha modificato quella di primo grado, che vedeva la condanna all’ergastolo di Giuseppe Spagnulo e la condanna a sedici anni di reclusione per la moglie Francesca Angiulli.

Francesca, che pensa della sentenza che ha inasprito la pena per Angiulli?

"Ci sono voluti tre anni di dolore, ma abbiamo mantenuto la promessa fatta, che saremmo andati fino in fondo. Francamente non ci aspettavamo questa sentenza, ma ci speravamo fortemente. Abbiamo combattuto con tutte le nostre forze io e mia sorella Sandra, perché nostro fratello possa riposare finalmente in pace. Questa mattina ci siamo svegliate presto, alle 5, siamo partite alla volta di Ancona, con il nostro fardello carico di pena e dolore. Quando alle 14 il presidente ha pronunciato la sentenza ci ha tolto il respiro. Sono stati anni di profonda sofferenza. Ora avremo un po’ di pace: conforta. E’ stato un momento carico di ansia, in cui abbiamo capito che in parte per mio fratello un po’ di giustizia era stata fatta".

Perché dice in parte?

"Perché adesso lotteremo per ridare dignità alla figura di Antonio, che non ha subito nessun processo, dalle indagini è emerso che mio fratello era un ragazzo pulito, una persona per bene, come la famiglia l’ha sempre conosciuto, a luglio avrebbe ricominciato a lavorare. E’ necessario fare chiarezza sulla sua situazione, ridare a nostro fratello la giusta dimensione, per lui, per i miei nipoti, per la nostra famiglia".

Come avete vissuto questa attesa?

"E’ stato un percorso molto doloroso, a tratti inspiegabile. Voglio comunque ringraziare il Procuratore Generale. I giorni che hanno preceduto questo momento sono stati carichi di tensione, di apprensione. Nessuno ci ridarà nostro fratello, ma la condanna all’ergastolo dei due ci conforta. Il delitto di mio fratello è stato mosso dal rancore, non si può uccidere per così poco".

Giustizia è stata fatta?

"Non abbiamo mai avuto dubbi su chi ha ucciso nostro fratello Antonio".

Giuseppe Spagnulo sembra sia malato e ha chiesto i domiciliari, che ne pensa?

"Hanno incaricato un perito che farà chiarezza sul suo stato di salute. Stiamo viaggiando verso casa, ci portiamo con noi un profondo senso di dolore perché nostro fratello non ce lo ridarà nessuno. Abbiamo affrontato tanti momenti difficili, siamo caduti e ci siamo rialzati, ma oggi giustizia è stata fatta".

Maria Grazia Lappa