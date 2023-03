’La spesa felice’ Se ne parla con l’autore Daniele Paci

Il cinema Sala degli artisti di Fermo ha avviato ’Sala lettura’, un programma di presentazione di libri e di incontro con gli autori da tenersi nel cinema stesso, programma che proseguirà nelle prossime settimane. L’idea è di proporre, non solo al pubblico del cinema, la presentazione di libri recentemente usciti, che abbiano un aggancio con il cinema, oppure che semplicemente abbiano catturato il nostro interesse, sempre alla presenza degli autori. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Mondadori bookstore di Fermo, che sarà presente al cinema per tutte le presentazioni offrendo al pubblico la possibilità di acquistare le copie del libro presentato. Il prossimo appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 con Daniele Paci che presenterà il suo libro ’La spesa felice’, pubblicato da Sperling & Kupfer.

Paci è agronomo e realizza contenuti di qualità per aiutare i consumatori a mangiare meglio e in maniera più sana. Da sempre interessato alla divulgazione dei rischi alimentari e della qualità delle materie prime che usiamo per i nostri cibi, Paci è stato consulente per numerose trasmissioni Rai, ha lanciato il progetto mangia locale, è molto attivo anche in rete con un proprio sito web e canali molto seguiti su tutti i social media. In ’La spesa felice’ Paci raccoglie alcuni preziosi consigli per imparare a fare la spesa in maniera consapevole