La spiaggia di Casabianca sporcata dagli incivili

Caro Marco,

non si riesce, in nessun modo, a far passare l’idea che la cura dell’ambiente è prima di tutto nelle nostre mani, è nei gesti che facciamo ogni giorno, nei rifiuti che produciamo e in come li smaltiamo. Bisogna partire da ogni pezzetto di carta che lasciamo scivolare a terra con noncuranza, da ogni cicca di sigaretta, per arrivare poi ai rifiuti più ingombranti, a quelli elettronici, ai mobili o ai vestiti che non usiamo più. C’è una soluzione per tutto e non possiamo più permetterci di abbandonare qualunque cosa ovunque.