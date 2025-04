La spiaggia per cani a Grottammare e la statua di Gentili

La Regione Marche e l’Agenzia Turismo ed Internalizzazione Marche (Atim) sul sito ‘Let’s visit Marche’ hanno pubblicato un bell’articolo per la promozione delle spiagge libere per cani dal titolo ‘Tuffi e coccole: alcune spiagge marchigiane dog friendly’. Ne sono 5 quelle recensite e fra queste la ‘Grottammare dog beach 43° Parallelo’, con due belle foto. "Anche a Grottammare, in provincia di Ascoli, i cani possono godersi il mare in una zona pensata apposta per loro, dove ogni amico a quattro zampe può sentirsi il benvenuto. Il tratto di costa, caratterizzato da ciottoli, non è tra i più frequentati dai bagnanti, ma è stato valorizzato per offrire un angolo tranquillo e attrezzato dedicato a chi desidera trascorrere il tempo in spiaggia insieme al proprio cane".

Nell’articolo sono spiegati gli aspetti tecnici della spiaggia ed evidenziato che l’acqua è limpida e apprezzata dai cani e loro accompagnatori per un bel bagno rigenerante. "Un plauso va all’Associazione 43° Parallelo Italy, che ha reso possibile l’allestimento dell’area donando le strutture necessarie – scrive l’articolista – e allo scultore Donato Gentili, autore della suggestiva statua in travertino".