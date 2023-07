La spiaggia per i cani abbandonata al degrado

"Dopo il male viene il peggio", recita un antico detto che funziona in tutte le nazioni del mondo, "Niente va così male che non possa andare peggio" dicono anche in America, tanto per fare alcuni esempi. Proverbi che calzano a pennello a Grottammare. Già a maggio, anni fa, iniziavano ad arrivare le prime richieste di utilizzo e poi le prime lamentele per lo stato in cui era stata lasciata la "Grottammare Dog Beach": dall’Amministrazione e non dall’Associazione 43° Parallelo, che l’ha realizzata e donata al Comune nel 2014. Quest’anno si è battuto ogni record. Arrivati al 20 luglio, a metà stagione estiva, la spiaggia per i cani e sempre più una spiaggia da cani. La scultura del giovane Donato Gentili alta 1,80 m. è stata inglobata dalla siepe di pitosfori. Doveva essere una sorta di "segnalibro" della spiaggia, ma ormai si vede solo la testa. Nella zona della fontana dell’acqua erbacce e bottiglie di plastica, gli alberi di Tamerici senza potare, la passerella per accedere alla spiaggia è prigioniera da anni delle erbacce e nessuno che si sia occupato di "salparle" e poi riposizionarle in modo adeguato, il telo dell’insegna logorato dal sole, dopo nove anni, non è stato mai cambiato, il telaio di ferro che lo sorregge mai riverniciato e l’area con il recinto destinata ai cani più piccoli è piena di erbacce, con canneti alti due metri, solo perché è difficile accedervi con un mezzo meccanico. Ormai a mano non si fa più nulla. Gli scogli con il buco per mettere gli ombrelloni sono stati lasciati semisommersi dalla ghiaia e dalla poca sabbia. Nessuna manutenzione e nessuna custodia per un servizio che dovrebbe dimostrare agli ospiti una sensibilità della Città verso gli animali ed i loro proprietari, ma anche la funzionalità dei servizi di: Manutenzione, Ambiente, Turismo e Uffici Tecnici.

Marcello Iezzi