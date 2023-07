La spiaggia per tutti dedicata a Mattia

Sarà dedicata a Mattia Capriotti, sambenedettese tragicamente scomparso a fine giugno, la nuova spiaggia accessibile di San Benedetto, che il comune ha allestito nel tratto di arenile libero che si trova tra le concessioni 107 e 108. Un’opera per la quale l’amministrazione esprime la massima soddisfazione, considerando l’attenzione da sempre riservata dall’assessore Andrea Sanguigni per la cultura dell’inclusione. La spiaggia in questione sarà dotata di moderne attrezzature per consentire a tutti di godersi la propria vacanza, senza barriere di alcun tipo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di diversi enti del territorio, fra cui la cooperativa Comete, che ha intercettato un finanziamento ministeriale superiore ai 30mila euro, grazie al quale sono state acquistati gli strumenti necessari, fra cui come le 3 sedie ‘job’ e ‘sole-mare’, nonché 6 ombrelloni grandi, 12 lettini rialzati, sedie normali, passerelle e cartellonistica informativa.

"Ci tengo a ringraziare anche la cooperativa A Piccoli Passi e l’associazione Astrolabio – ha aggiunto Sanguigni - che hanno organizzato dei laboratori artistici per bambini, i cui risultati contribuiranno ad abbellire la sede della Croce Rossa che gestirà la spiaggia. Il comune ha voluto riqualificare tutta la zona antistante e il manufatto in cui era presente la guardia medica, che era messo molto male sia internamente che esternamente. In questo contesto, ad esempio, è stato realizzato un ampio pergolato per ombreggiare l’area, e sono stati aggiunti doccia e bagno accessibili, oltre ad una zona di rimessa per lettini, sedie sdraio e ausili. Da sottolineare anche l’apporto dei ragazzi del progetto ‘Io ci sto, affare fatica!’ che hanno ripulito la spiaggia e piantumato alcune essenze arboree, oltre ad aver fatto un murales su uno dei muri vicini". La spiaggia, nello specifico, è parte del progetto ‘Marche For All’, finanziato dall’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della regione Marche: un’azione finalizzata alla crescita dei valori sociali e ambientali dell’intero territorio provinciale. "Questo sarà un servizio veramente utile e prezioso – continua l’assessore al sociale - anche se non sarà affatto semplice gestirlo. Il comune ha investito 50mila euro: abbiamo fortemente voluto realizzare in pochi mesi questa spiaggia, che era già prevista dal piano regolatore. Siamo veramente soddisfatti di portare avanti la cultura dell’accessibilità: certo, è solo una goccia nel mare, ma i grandi traguardi si realizzano per passi graduali. Il turismo a San Benedetto non deve essere per pochi. La spiaggia è già piena di bagnanti, di anziani, di mamme con passeggini e persone con difficoltà a deambulare. Questa è una piccola vittoria, ma una vittoria della comunità".

Giuseppe Di Marco