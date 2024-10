La squadra di pallamano inizia il campionato:: "Buon divertimento"

La formazione della Pallamano Hc Monteprandone si è ritrovata per dare inizio alla nuova stagione di campionato. Prima squadra, staff e società insieme per le foto di rito e il consueto discorso di incoraggiamento del presidente Roberto Romandini. "Ringraziamo Pasquale Iadarola e la sua splendida famiglia per averci accolto qui. Sarà una stagione per noi importante: le aspettative sono di arrivare tra le prime 5 così da essere promossi – ha affermato Romandini nel suo intervento –. Ai tifosi auguro di divertirsi, come sempre ci siamo divertiti in questi anni: i ragazzi in campo mettono passione e tanta gioia nel giocare. È un grande spettacolo da vedere, di là del risultato finale". Il professor Pasquale Iadarola, ex docente di educazione fisica è stato colui che ha portato la Pallamano nel territorio molti anni orsono e di cui è stato il primo allenatore, rimanendo sempre al fianco della squadra: "La società si impegna tantissimo, faccio il tifo per una stagione positiva – ha affermato Iadarola –. Invito tifosi e simpatizzanti a sostenere la squadra al ‘Colle Gioioso’: il nostro è uno sport poco conosciuto in Italia rispetto a ciò che succede nel resto del mondo, ma chi lo scopre poi se ne innamora".