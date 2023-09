La stagione del Concordia

Maddalena Crippa, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, Vanessa Scalera, Francesco Pannofino, Milena Vukotic. Sono alcuni degli attori che calcheranno il palco del Teatro Concordia, a San Benedetto, per la stagione teatrale, che prenderà il via il 27 ottobre. Sette i titoli di prosa, tre gli appuntamenti con ’Domenica in Famiglia’, presentati in comune dall’assessore alla cultura Lina Lazzari, con i vertici dell’Amat, il presidente Piero Celani, il vice Gino Troli e la dirigente Carlotta Tringali, e il presidente del Bim Troli, Luigi Contisciani, ente che contribuisce alla stagione in maniera importante, con 15mila euro. La stagione prenderà il via il 27 e 28 ottobre, con la commedia di Eduardo De Filippo "Uomo e Galantuomo": sul palco Geppy e Lorenzo Gleijeses. Il 23 e il 24 novembre sarà in scena Maddalena Crippa, con "Il Compleanno", per la regia di Peter Stein. Terzo appuntamento il 19 e 20 dicembre, con "La strana coppia", con la regia di Gianluca Guidi, anche sul palco con Giampiero Ingrassia. L’apertura del 2024 sarà a febbraio (15 e 16), con Vanessa Scalera in "La sorella migliore", per la regia di Francesco Frangipane. Il 28 e 29 sarà la volta di "Aspettando Godot" per la regia di Theodoros Terzopoulos, mentre Francesco Pannofino, in scena con "Chi è io?" sarà a San Benedetto il 16 e il 17 aprile. Il 27 e 28 aprile chiusura con "A Spasso con Daisy", in scena Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi. Riparte anche la rassegna "Domenica in famiglia", il 19 novembre, con la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, in Papero Alfredo. Il 10 dicembre "Circo Ribolle" in Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari. Il 25 febbraio scenderà il sipario, con la compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi-Cada Die Teatro in Atlantide. "Siamo soddisfatti dei risultati dello scorso anno e ringraziamo l’Amat – è il pensiero dell’assessore Lazzari –. Ci sono stati numeri molto interessanti sia per quanto riguarda la stagione teatrale dello scorso anno, con 199 abbonati in prima serata e 161 nella seconda". "Noi cerchiamo di lavorare di concerto con tutti i comuni cercando di venire incontro alle richieste che arrivano dai territori", ha spiegato Piero Celani. Soddisfatto il vicepresidente dell’Amat, Gino Troli: "Una stagione di grandi titoli, grandi attori e grandi registi, per un mix molto importante". "Teatro popolare d’arte per tutto e per tutti, è lo slogan di questa stagione, perché all’interno ci sono tutte le emozioni che lo spettatore può trovare a teatro: commedie, drammi e momenti di riflessioni" ha spiegato Carlotta Tringali.

Stefania Mezzina