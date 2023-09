La stagione ’Energie Vive’

Cinque spettacoli di grande rilievo animeranno la stagione teatrale ’Energie Vive’ al Teatro delle Energie di Grottammare. Si tratta di un progetto proposto dal Comune e Associazione Profili Artistici, con Amat e il contributo di MiC e Regione Marche. Alla presentazione del cartellone della rassegna teatrale sono intervenuti: il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi con l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi, Eugenio Olivieri presidente di Profili Artistici, Piero Celani e Gilberto Santini, rispettivamente presidente e direttore Amat. Cinque i titoli per la stagione curata da Profili Artistici e Amat che inizia il 6 ottobre e termina il 23 dicembre. Sabato 6 ottobre sarà proprio Profili Artistici ad aprire il sipario con ’Uomini e topi’ interpretato da Davide Ripani, Valerio Vinód Silverii e Smeralda Straccia per la regia di Eugenio Olivieri.

Il 4 novembre Arianna Primavera, brava attrice marchigiana di importante esperienza, propone il suo ’Tremenda insufficienza dei nostri cuori’, un dialogo tra una figlia e l’ombra di suo padre, che ha tutta la voglia di farsi capire. Sabato 25 novembre è ancora per Profili Artistici con ’La morte di Ettore’ dal XXII Canto dell’Iliade di Omero per la regia di Stefano Marcucci, con Ernesta Argira, Massimo Cinque, Eugenio Olivieri, Jacopo Cinque, Cristina Noci e Daniela Piacentini. Il 14 dicembre Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano in scena una delle commedie più fortunate, ironiche e attuali di Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta quasi spalancata che ancora oggi ci fa riflettere, ridendo con intelligenza, sul concetto di amore e fedeltà. Il programma 2023 si chiude sabato 23 dicembre con ’Animali domestici’ di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa, Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli. Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 0712072439, on line su vivaticket.com. Inizio degli spettacoli alle 21.

Marcello Iezzi