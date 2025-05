La stagione estiva si avvicina, uomini e mezzi al lavoro in spiaggia

Stagione al via il 18 maggio, uomini e mezzi del Comune operano su tutto il litorale di Grottammare. L’assessore Bruno Talamonti, aveva proceduto a un primo intervento per la rimozione dei detriti, legnami ed altri materiali portati a riva dalle mareggiate invernali. Ora si tratta di livellare l’arenile. "L’amministrazione comunale è sempre sensibile a queste opere ed è adisposizione di tutti gli operatori della balneazione – ha affermato l’assessore Talamonti – Dovremmo provvedere alla sistemazione delle spiagge libere, che ne sono molte sul nostro territorio, ma come sempre stiamo facendo tutto il litorale, spiagge e libere e quelle dei concessionari. Quest’anno abbiamo iniziato da nord e termineremo per venerdì, poi la prossima settimana passeremo a sud e contiamo di completare il lavoro rapidamente per consentire agli operatori della balneazione di mettere gli ombrelloni per i primi bagnanti ospiti della nostra riviera". Intanto gli uffici stanno cercando una ditta per la ristrutturazione delle parti metalliche del Dream Point 43° Parallelo, poiché dopo 13 anni la salsedine le ha logorate. "Oltre alle parti di ferro da ristrutturare – aggiunge Talamonti – sistemeremo anche il giardinetto poiché alcune piante sono morte e saranno sostituite grazie alla disponibilità dei vivai Balestra. Poi passeremo anche alla spiaggia dei cani a sud del Tesino".

Marcello Iezzi