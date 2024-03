La stagione mai iniziata: "Ora nuove infrastrutture"

"Prevedere nuove infrastrutture per destagionalizzare il turismo". A indicare la via da seguire per rilanciare la montagna picena è anche Dario D’Agostino di ‘Remigio’, gestore degli impianti di risalita e delle piste da sci di San Giacomo e Monte Piselli. La stagione invernale, infatti, è andata nel peggiore dei modi, visto che la neve è stata sempre un miraggio. Tranne in un paio di weekend, nei quali però è stato difficile organizzare qualcosa di significativo per attrarre un maggior numero di visitatori. "Effettivamente la stagione non solo sta terminando, ma di fatto non è mai iniziata – spiega D’Agostino –. Il tempo è stato sempre buono. Gli impianti, comunque, sono rimasti aperti per i pedoni, ovvero alcuni escursionisti o cicloamatori che ne hanno approfittato per farsi un giro in montagna. Però, c’è bisogno di qualcosa in più. Così è difficile poter andare avanti e valorizzare le nostre bellezze".

A Monte Piselli ci sono tre piste da sci e un camposcuola: mancano, però, alcune attrattive per chi, ad esempio, non ama gli sport invernali. "Insieme ad alcuni esponenti politici del territorio si parlava della realizzazione di un ‘bike park’ o una palestrina per l’arrampicata, però poi sarebbe fondamentale organizzare degli eventi che possano consentire di vendere il prodotto anche agonisticamente – prosegue D’Agostino –. Oppure, magari, si potrebbero prevedere delle gare podistiche, delle corse campestri, delle iniziative rivolte alle famiglie e dedicate all’ambiente. In altre parole, occorre investire su nuove infrastrutture che possano contribuire a destagionalizzare il turismo. Noi, nel frattempo, continuiamo a mantenere aperti gli impianti di risalita, ovviamente nel corso del weekend, per tutti coloro che vogliono godersi la nostra montagna anche in questo periodo. Ormai, per sognare che arrivi la neve, è decisamente troppo tardi e la stagione la consideriamo conclusa. Il consigliere comunale Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd, chiede di riqualificare lo storico rifugio Pizi. Ecco, sempre per fare un esempio, questa sarebbe un’ottima idea. Un tempo, lì, c’era direttamente l’arrivo degli impianti. Ora non posso chiedere che venga ripristinato quel percorso, però si potrebbe pensare di sistemarlo e organizzarvi delle iniziative appetibili alle famiglie e ai turisti. Ripeto – conclude D’Agostino –, se abbiamo a cuore questo territorio montano, che è meraviglioso, occorre fare investimenti per rilanciarlo".

Matteo Porfiri