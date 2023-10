La stagione si apre con ’Uomo e galantuomo’

Con "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo, portato in scena da Geppy Gleijeses con Lorenzo Gleijeses e con la partecipazione Ernesto Mahieux per la regia di Armando Pugliese stasera e domani (ore 20.45) aprirà la stagione teatrale al Concordia, promossa dal comune e dall’AMAT. "Uomo e galantuomo" è il primo testo in tre atti scritto da Eduardo De Filippo: meccanismo comico straordinario, narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare con gli intrecci amorosi che si mescolano a finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera. Proverbiale la scena delle prove di Mala Nova di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori. Geppy Gleijeses, allievo di Eduardo, dal quale ricevette il permesso a rappresentare le sue opere, è alla settima interpretazione delle opere del Maestro. L’ultima, quella di Domenico Soriano in Filumena Marturano con la regia di Liliana Cavani, lo ha visto insignito di innumerevoli premi, tra cui quello di "Migliore Attore Europeo". Info: 0735588246