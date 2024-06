’La stanza degli ospiti’. A luglio c’è l’Ama Festival

E’ stata presentata ieri, nella Bottega del Terzo settore, l’edizione 2024 di Ama Festival dal titolo: ‘La stanza degli ospiti’ che si concentrerà sul tema dell’ospitalità, esplorandone il significato etimologico più profondo e legato alla reciprocità. Ama Festival è una manifestazione culturale, che nasce dal concetto di comunità aperta. Anche quest’anno infatti Casa Ama apre le porte al territorio, offrendo e condividendo momenti culturali, incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e concerti, in un evento di festa, celebrazione e ricordo. Il Festival ha l’intento di rinsaldare lo scambio tra la comunità e il tessuto sociale e territoriale in cui è cresciuta, condividendo i valori su cui si basa. Con la parola ospite, infatti, si intende sia chi è accolto che chi accoglie. L’appuntamento è fissato per sabato 6 e domenica 7 luglio a Casa Ama, in Contrada Collecchio, a Castel di Lama. A presentare l’evento è stata Mariapaola Modestini supportata da Riccardo Cicchi. "Il titolo del Festival di quest’anno – ha detto la Modestini – è ispirato al libro di Francesco Cicchi ‘La stanza degli ospiti’, scritto in collaborazione con Alessandra Morelli e pubblicato da Infinito edizioni. Il volume racconta la storia della cooperativa Ama Aquilone, una realtà che da oltre quarant’anni è impegnata nell’accoglienza dei più fragili". "Attraverso l’immagine della ‘stanza degli ospiti’ – spiega Francesco Cicchi, presidente e fondatore della cooperativa sociale Ama Aquilone – il Festival rifletterà sullo spazio che ciascuno riserva, oppure è disposto a riservare, nella propria vita all’accoglienza, e lo farà attraverso linguaggi differenti, da quello più intimista a quello ludico".

Ama Festival avrà inizio sabato, alle 21.30, con la presentazione del concept della manifestazione a cura del direttore artistico Andrea Castelletti. Seguiranno la presentazione del semestrale Itaca e del libro ‘La stanza degli ospiti’, con Giuseppe Frangi, Alessandra Morelli e Francesco Cicchi. Alle 22.30 si terranno le performance degli ospiti di Casa Ama e Casa Aquilone, frutto dei laboratori teatrali a cura di Alessandra Lazzarini ed Emilio Iuliani. Il cuore della manifestazione sarà domenica, a partire dalle 16.30, con la prestigiosa presenza del professor Vittorino Andreoli, che tornerà all’Ama Festival con l’intervento ‘Entrare nella stanza degli ospiti: la cura della relazione umana". La giornata proseguirà con la cerimonia delle dimissioni, celebrando la conclusione del cammino terapeutico degli ospiti delle Comunità di Ama Aquilone. Dalle 21.:30, dj Civix Federico Civilotti e il vocalist Fischietto, con la special guest Francesca Manzella, saliranno sul palco di Casa Ama per un esclusivo dj set con musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Durante tutto il Festival, sarà visitabile la mostra ‘Frammenti’, con opere realizzate dal laboratorio creativo delle ospiti di Casa Augusto Agostini. Inoltre, domenica dalle 19.30, sarà allestita un’area ristoro nella Bio Fattoria Sociale, con la possibilità di acquistare i prodotti Ama Terra.Tutti gli eventi di Ama Festival sono a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni contattare il numero 331 1053909 oppure consultare il sito www.amafestival2024.it.

Maria Grazia Lappa