La Statale è di nuovo percorribile

Si sono conclusi in queste ore i lavori per il rifacimento del manto stradale nel primo tratto del progetto di asfaltatura della Statale 16 finanziato dalla società autostrade. Nella notte, infatti, è stato completato anche l’ultimo segmento, quello compreso tra Piazza Nardone e Piazza Battisti, all’altezza dell’ex Palazzo comunale. Il manto stradale, precedentemente scarificato, è stato completamente riposizionato, concludendo così la prima fase dell’intervento, che ha visto il rinnovamento della pavimentazione stradale lungo tutta la parte centro-settentrionale della statale che attraversa San Benedetto del Tronto. Il tratto interessato dai lavori si estendeva dall’ex Palazzo comunale fino a Piazza San Filippo Neri, al confine con il territorio di Grottammare. La priorità è stata data a quell’area che da tempo necessitava di interventi strutturali per garantire una maggiore sicurezza stradale e un comfort di guida migliorato per residenti e turisti. Nei prossimi giorni, l’attenzione si sposterà sul secondo stralcio dell’intervento, previsto entro un paio di settimane. Questa fase interesserà il tratto di strada compreso tra la rotatoria di via Pasubio e l’intersezione con via Torino. L’intervento dovrebbe partire al massimo per i primi giorni del mese di novembre, Come sottolineato dall’assessore ai lavori pubblici, Tonino Capriotti, la nuova fase dei lavori dovrebbe comportare meno disagi rispetto alla zona nord della città, in quanto "la strada è più larga e sarà più facile lavorare senza creare troppe difficoltà alla viabilità e al traffico".

Uno degli aspetti rilevanti di questa seconda fase è che non sarà necessario intervenire sul manto stradale del sottopassaggio di via Pasubio, poiché l’asfalto in quell’area è relativamente recente e non presenta criticità. La durata prevista per questo secondo stralcio sarà di circa una settimana, e al termine dei lavori verrà fatto il punto della situazione. Il progetto complessivo, reso possibile grazie a un finanziamento di poco meno di un milione di euro fornito dalla società autostrade, si articola in diverse fasi. Concluso il secondo stralcio, si valuterà l’eventuale prosecuzione dei lavori per il tratto a sud dell’intersezione con la Salaria, utilizzando i fondi rimanenti. Tuttavia, in questa fase successiva, "si procederà a macchia di leopardo", concentrando gli interventi solo nelle aree dove sarà realmente necessario.

Emidio Lattanzi