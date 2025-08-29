La stazione cambia look. Pronta entro marzo:: "Poi sarà riqualificato il piazzale esterno"

Entro marzo 2026 Ascoli potrà contare su una stazione ferroviaria completamente rinnovata. Lo ha annunciato l’ingegner Chiara Minoli, direzione stazioni di Rete Ferroviaria Italiana, durante un sopralluogo ai cantieri in corso. I lavori, avviati a febbraio 2024, hanno un valore di 5 milioni di euro e puntano a restituire alla città una stazione più sicura, moderna e accessibile. Già oggi il piano terra del fabbricato viaggiatori è vicino al completamento: rinnovati atrio e sala d’attesa, realizzati nuovi servizi igienici, rifatti gli impianti e predisposto il restyling di arredi e segnaletica. Gli uffici di Start hanno spazi più funzionali e il bar, temporaneamente trasferito in locali esterni, tornerà nella sede originaria a lavori ultimati. "Il fabbricato viaggiatori sarà completato entro la primavera del 2026 – ha dichiarato Minoli – e subito dopo, nel primo semestre, daremo avvio alla riqualificazione del piazzale esterno, con una nuova organizzazione degli spazi, percorsi ciclopedonali, aree pedonali più sicure e collegamenti diretti alla stazione". Parallelamente è in corso il miglioramento sismico del primo piano, che sarà consegnato al grezzo. Qui, in accordo con l’amministrazione comunale, troveranno posto nuovi servizi destinati alla cittadinanza. "Stiamo lavorando per un edificio che non sia soltanto punto di transito, ma parte integrante della vita urbana", ha spiegato Minoli.

Grande attenzione è riservata all’accessibilità. "Questi interventi – ha aggiunto – miglioreranno l’ingresso anche per persone a mobilità ridotta, integrandosi con quanto già realizzato sulle banchine ferroviarie e con il collegamento pedonale ai binari. In questo modo chiunque potrà raggiungere facilmente i marciapiedi della stazione". L’intervento di Ascoli rientra nel programma di riqualificazione delle stazioni del cratere sismico. "Con il fondo previsto dal Piano Complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009-2016 – ha ricordato Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione – sono stati stanziati circa 32 milioni di euro per otto stazioni, tra cui Macerata, Fabriano e Tolentino, con 5 milioni destinati proprio ad Ascoli. Si tratta di un investimento che guarda oltre la semplice ricostruzione: potenzia la sicurezza, promuove l’intermodalità e contribuisce a valorizzare il territorio". Il fabbricato, pur sottoposto a un profondo restyling, conserverà le caratteristiche storiche che lo contraddistinguono. Particolare cura è dedicata agli affreschi, visibili a soffitto nell’atrio e rinvenuti anche al primo piano e nel connettivo: in stretta collaborazione con la Soprintendenza saranno restaurati e valorizzati, restituendo alla comunità un patrimonio artistico che si integra con la nuova funzionalità della stazione.

Peppe Ercoli