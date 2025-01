La stazione della Vallata nel degrado

Una paese si racconta anche come si presenta. Chi arriva nella stazione di Offida-Castel di Lama, oltre a non avere servizi minimi di accoglienza, non sa neanche a che santo votarsi. Se è vero, come si dice, che la stazione ferroviaria è il biglietto da visita di una località, allora la nostra città non dovrebbe avere molto di cui rallegrarsi. La stazione Offida-Castel di Lama, che ricade nel comune di Ascoli, è in uno stato indecoroso, presenta un’atmosfera di abbandono totale, che contribuisce un’immagine poco accogliente. Nessun servizio, i bagni sono stati chiusi, del bel giardinetto che la caratterizzava e accoglieva anche uno stagno non è rimasto che un ricordo, ma la cosa che suscita più indignazione è la statua della Madonnina decapitata, che giace in questo stato da troppo tempo. Possibile che nessuno possa fare qualcosa? Sarebbe opportuno, che chi di dovere provveda a risistemare e a curare l’aspetto e la pulizia della stazione e quanto meno a sistemare una nuova statua non solo per una questione di decoro, ma anche di rispetto, per il valore storico e religioso. La stazione deve essere considerata un monumento, una cartolina per i suoi visitatori e soprattutto per i suoi cittadini.

Maria Grazia Lappa