La storia d’amore tra Camus e Casares

Domani alle 21.30 per il Festival Racconti in musica lo spettacolo ’Vertigini. Una storia scritta da Maria e Albert’, che racconta il lungo amore clandestino, ma non troppo, dello scrittore e drammaturgo Albert Camus (1913-1960) e dell’attrice di origine spagnola Maria Casarès (1922-1996), che ci hanno lasciato un epistolario di quasi 900 lettere, pubblicato solo nel 2017 a cura di Catherine Camus. Gli attori di VisionAria Valentina Pacetti e Francesco Tranquilli, anche adattatore dei testi e regista, racconteranno leggendo e recitando questa lunga storia d’amore, nata il giorno dello Sbarco in Normandia e interrotta solo dalla morte improvvisa di Camus, avvenuta nel gennaio 1960. Francesca Virgili ha composto le musiche originali che comprendono anche due canzoni in francese, con Daniele di Teodoro al pianoforte e Davide Perpetuini al clarinetto e al sax. Ingresso libero.