La storia del lupo in Italia con Luigi Boitani

Importante appuntamento all’insegna della tutela dell’ambiente e della fauna del territorio quello andato in scena nella sede Fai di palazzo Bazzani ad Ascoli. Per l’occasione, il Gruppo Fai giovani ha ospitato un interessante convegno dedicato alla coesistenza tra uomo e lupo, un predatore il cui complesso rapporto con l’umano è stato tradizionalmente condizionato da dei pregiudizi che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a etichettarlo quasi esclusivamente come una grave minaccia per la società. Dopo un’introduzione affidata alla presidente Fai Marche Alessandra Stipa, al capo Gruppo Fai giovani Ascoli, Gino Petronio, e all’addetta ambiente e paesaggio Fai giovani Ascoli, Stefania Cannella, ad animare la prima parte del convegno è stato Luigi Boitani, docente di zoologia all’Università la Sapienza di Roma. Di fronte a una platea numerosa, da massimo esperto europeo in materia, Boitani ha ripercorso le tappe fondamentali del percorso di ricerca da lui intrapreso a partire dagli anni ‘70 e dedicato alla presenza del lupo in Italia, illustrando ai presenti alcuni casi concreti e mettendo così da parte luoghi comuni, falsi miti e fake news legate al comportamento del lupo.