La storia di Hector in biblioteca

La storia di "Hector - l’uomo straordinariamente forte" approderà anche alla biblioteca Rivosecchi, dove giovedì 22 febbraio si terrà una tappa della rassegna interprovinciale "Ci vediamo in biblioteca". Si tratta di un viaggio nella fantasia per vivere e far vivere le biblioteche partito lo scorso 1 febbraio da Fermo. Per l’occasione, riaprirà al pubblico una delle stanze occupate fino a poche settimane fa dalla scuola, così da poter accogliere un numero maggiore di bambini e famiglie che avranno piacere a condividere un pomeriggio ricco di divertimento animato da "L’associazione per le Idee". L’incontro è dedicato ai bambini d’età compresa fra 4 ai 10 anni. Inizio alle ore 17, con ingresso libero, gratuito e senza prenotazione. "Ci vediamo in biblioteca" è la rassegna con la quale il sistema bibliotecario BiblioMarcheSud intende animare le sue biblioteche.