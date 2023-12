La storica lapide torna nel centro di Massignano dopo il restauro

In via Montebello, nel centro storico di Massignano, dopo il restauro, è stata riposizionata la lapide trovata durante i lavori di recupero del bar della piazzetta. La lapide, datata 1905, indica i lavori effettuati sull’ospedale di Massignano da parte della Congregazione di Carità, il cui presidente era Cesare Murani, al quale la cittadinanza di Massignano intitolò l’edificio scolastico. Da una ricerca effettuata sull’archivio storico comunale e dal volume ’Massignano nella storia nella leggenda nel folclore’ di Michelina Verdecchia, si è appreso che l’Ospedale di Massignano fu mantenuto per un lungo periodo dal 1861 al 1937 dalla Congregazione di Carità del paese, ente di assistenza e beneficenza, che oltre all’Ospedale amministrò anche il Monte di Pietà e il Monte Frumentario. Fu poi l’Eca (Ente comunale di assistenza) ad acquisire il patrimonio della Congregazione, l’archivio ancora disponibile in comune e l’Ospedale che fu chiuso durante la Seconda Guerra Mondiale.